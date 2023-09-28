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У польській школі під час уроку рюкзак почав рухатись і вибухнув: що сталось і фото

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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У польській школі під час уроку рюкзак почав рухатись і вибухнув: що сталось і фото

Наслідки вибуху телефона. Фото: Komenda Miejska PSP w Zamościu/Facebook

Наразі незрозуміло, чому телефон вибухнув.

У Польщі в школі пролунав вибух. Небезпечний інцидент стався в початковій школі Суховоля. Під час уроку рюкзак одного з учнів спонтанно перемістився по кімнаті, а потім загорівся. Виявилося, що вибухнув мобільний телефон.

Про це пише польське видання wprost.pl

Ситуація сталася в понеділок, 25 вересня, в одній з початкових шкіл міста Суховоля в Люблінському воєводстві.

"Під час занять загорівся телефон в рюкзаку одного з учнів.  Ймовірно, що в пристрої вибухнула батарея, - повідомив речник міського управління Державної пожежної охорони в Замості.

Про нещасний випадок повідомив служби вчитель. Він повідомив, що під час уроку один з рюкзаків мимовільно перемістився по кімнаті, а потім загорівся. Після того, як учні були евакуйовані, співробітник школи приступив до гасіння пожежі. Потім рюкзак і його вміст винесли за межі будівлі школи.

Рюкзак, де вибухнув телефон. Фото: Komenda Miejska PSP w Zamościu/Facebook / ©
Рюкзак, де вибухнув телефон. Фото: Komenda Miejska PSP w Zamościu/Facebook

На місце події прибули пожежники, які ліквідували займання. Попередньо - телефон не був підключений до електромережі. Постраждалих через інцидент немає. 

"Ми вперше зіткнулися з такою незвичайною ситуацією", - розповів молодший бригадир Марцін Жулевський з міського управління Державної пожежної служби в Замості. 

Нагадаємо, у Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Ґаджет вибухнув у руках дитини. 

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Дата публікації
Перегляди
1105
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