У польському Любліні лунала повітряна тривога (відео)

Сирена

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У польському місті Люблін уранці 30 липня пролунала повітряна тривога на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.

Відео із сиренами місцеві жителі оприлюднили у соціальних мережах. За їхніми словами, гучні звуки розбудили містян.

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© із соцмереж

Люблін розташований неподалік від українського кордону. Під час масштабних повітряних атак на Україну польські служби можуть посилювати заходи безпеки через ризик наближення ракет або безпілотників до повітряного простору країни.

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Офіційна інформація щодо причин увімкнення сирен та можливої загрози для території Польщі уточнюється.

Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики

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