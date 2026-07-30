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У польському Любліні лунала повітряна тривога (відео)
Жителі польського Любліна прокинулися від звуків сирен, які попереджали про ракетну небезпеку.
У польському місті Люблін уранці 30 липня пролунала повітряна тривога на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.
Відео із сиренами місцеві жителі оприлюднили у соціальних мережах. За їхніми словами, гучні звуки розбудили містян.
Люблін розташований неподалік від українського кордону. Під час масштабних повітряних атак на Україну польські служби можуть посилювати заходи безпеки через ризик наближення ракет або безпілотників до повітряного простору країни.
Офіційна інформація щодо причин увімкнення сирен та можливої загрози для території Польщі уточнюється.
Нагадаємо, що у Києві, Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: триває загроза балістики