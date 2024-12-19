У польському Жешуві розгорнули системи NASAMS та літаки F-35: що вони захищатимуть

Разом із винищувачами та протиповітряними системами до Польщі також прибудуть 100 норвезьких солдатів, які будуть розміщені у Ряшеві.

У польському Жешуві (Ряшеві) розгорнули норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони захищатимуть логістичний хаб допомоги для України від потенційного удару.

Про це передає Генеральне командування Збройних сил Польщі.

"Норвезькі протиповітряні системи NASAMS були розгорнуті та готові захистити логістичний центр у Жешуві. Літаки F-35 також були направлені для підтримки оборони повітряного простору Польщі", – йдеться в повідомленні.

Місія НАТО триватиме до Великодня. Разом із винищувачами та протиповітряними системами до Польщі також прибудуть 100 норвезьких солдатів, які будуть розміщені у Жешуві.

Місія НАТО в Ряшеві

"Ми тут, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, ключову для міжнародної підтримки, що надається Україні", – сказав і підполковник Ерленд Хаммервік-Елвенес, командир контингенту, направленого до Польщі, передає "Польське Радіо".

Нагадаємо, що у Жешуві розташований аеропорт, який є головним транзитним вузлом для іноземної військової допомоги Україні. Також аеропорт у Жешуві найчастіше обирають цивільні українців на авіарейси до інших країн, доки повітряний простір нашої держави закритий.

У травні польська влада заявила про посилення охорони навколо нього. Наприкінці листопада також було оголошено, що до охорони логістичного хабу будуть залучені і Patriot з Німеччини.

NASAMS – це зенітні комплекси малої дальності (тобто до кількох десятків кілометрів, з меншою дальністю, ніж у Patriot), розроблені у співпраці норвезького концерну Kongsberg та американської Raytheon. Вони використовуються в збройних силах Норвегії, а також, наприклад, Литви, Фінляндії та Нідерландів; кілька систем також було передано Україні. Система NASAMS ще є у американських військових, де вона використовується для захисту найважливіших об'єктів Вашингтона – Білого дому і Пентагону.

NASAMS в Ряшеві

Раніше у Польщі заявили про близьку перспективу припинення вогню в Україні.

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