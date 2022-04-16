У польському застосунку з розкладом громадського транспорту з'явилася українська мова

У польському застосунку з розкладом громадського транспорту з'явилася українська мова

Застосунок Jakdojade показує графік руху у 40 містах Польщі.

В спеціальному застосунку Jakdojade, в якому у Польщі відстежують графік руху громадського транспорту з'явилася українська мова.

Jakdojade показує інформацію про графік транспорту у 40 містах.

Про це повідомляється на сторінці застосунку у Instagram.

Нова мовна версія підтримується як системою Android, так і IOS.

Користувачі можуть користуватися всіма загальнодоступними функціями, такими як планер подорожей, розклад руху громадського транспорту, опція в режимі реального часу або можливість придбати квитки на громадський транспорт.

Нагадаємо, компенсацію за зруйноване житло в Україні будуть надавати виключно його власникам, тобто, щоб отримати фінансову допомогу, потрібно мати правостановлюючі документи на житло, щоб підтвердити, що саме ви є власником цієї нерухомості.

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