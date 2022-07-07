У полях біля Берліна з’явився нацистський символ: його випадково побачили з повітря

Свастику розміром близько 360 квадратних метрів виявили на одному з полів біля німецької столиці.

У землі Бранденбург на північний схід від Берліна журналіст видання Bild і пілот-аматор Юліан Репке випадково спостеріг викошену в полі траву у формі нацистського символу — свастики.

Про це він написав у своєму Twitter, опублікувавши відповідні фото та відео.

"Думав, що в мене станеться інфаркт", - підписав журналіст фрагмент знятого відео зі свастикою на полі.

Hier noch aus ner anderen Position. Dachte ja, mich trifft der Schlag … pic.twitter.com/Mw3sOcJZO5 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 5, 2022

Тепер за виявленим фактом пропаганди нацизму німецька поліція проводить розслідування.

Репке повідомив, що порушено кримінальну справу за статтею 86 А Кримінального кодексу. Публічна демонстрація свастики у Німеччині карається позбавленням волі терміном до трьох років.

Нагадаємо, раніше у Римі прокуратура розпочала розслідування щодо інциденту з труною, загорнутою в нацистський прапор. Інцидент трапився на похороні учасниці ультраправої групи Forza Nuova.

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