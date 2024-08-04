У понеділок Іран може атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС — ЗМІ

США повідомили, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії може відбутися 5 серпня. Американські офіційні особи вважають, що потенційна атака Ірану, ймовірно, буде здійснена за тією ж схемою, що і попередній удар 13 квітня, але може бути більш масштабною. Крім того, можливе залучення ліванського угруповання "Хезболла" до цієї атаки.

Про це пише видання Axios з посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців.

Адміністрація Байдена висловлює занепокоєння щодо труднощів у формуванні міжнародної та регіональної коаліції, яка раніше підтримувала Ізраїль у захисті від попередньої атаки Ірану. Це занепокоєння пов'язане з тим, що вбивство Ганії відбулося на фоні ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що призвело до зростання антиізраїльських настроїв у всьому регіоні.

3 серпня до Близького Сходу прибув генерал Майкл Курілла, який відповідає за американські сили в цьому регіоні. Хоча його візит був спланований заздалегідь, Курілла тепер буде намагатися мобілізувати коаліцію союзників для відбиття потенційної іранської атаки.

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Американські та ізраїльські офіційні особи зазначили, що поки не відомо, чи буде атака Ірану і "Хезболли" скоординованою, чи кожен з учасників буде діяти окремо. Вони також додали, що обидві сторони ще працюють над завершенням своїх військових планів і їх політичним затвердженням.

Нагадаємо, 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був застрелений у своїй резиденції в Тегерані.

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