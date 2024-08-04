У понеділок Іран може атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАС — ЗМІ

Можлива участь ліванського угруповання "Хезболла" і проблеми з формуванням коаліції підтримки.
США повідомили, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії може відбутися 5 серпня. Американські офіційні особи вважають, що потенційна атака Ірану, ймовірно, буде здійснена за тією ж схемою, що і попередній удар 13 квітня, але може бути більш масштабною. Крім того, можливе залучення ліванського угруповання "Хезболла" до цієї атаки.
Про це пише видання Axios з посиланням на трьох американських та ізраїльських посадовців.
Адміністрація Байдена висловлює занепокоєння щодо труднощів у формуванні міжнародної та регіональної коаліції, яка раніше підтримувала Ізраїль у захисті від попередньої атаки Ірану. Це занепокоєння пов'язане з тим, що вбивство Ганії відбулося на фоні ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, що призвело до зростання антиізраїльських настроїв у всьому регіоні.
3 серпня до Близького Сходу прибув генерал Майкл Курілла, який відповідає за американські сили в цьому регіоні. Хоча його візит був спланований заздалегідь, Курілла тепер буде намагатися мобілізувати коаліцію союзників для відбиття потенційної іранської атаки.
Американські та ізраїльські офіційні особи зазначили, що поки не відомо, чи буде атака Ірану і "Хезболли" скоординованою, чи кожен з учасників буде діяти окремо. Вони також додали, що обидві сторони ще працюють над завершенням своїх військових планів і їх політичним затвердженням.
Нагадаємо, 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був застрелений у своїй резиденції в Тегерані.
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