У популярній країні ЄС втомилися від українських біженців: які причини

Українські біженці

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У Чехії дедалі більше громадян висловлюють втому від присутності українських біженців. Так, 58% опитаних громадян вважають, що країна прийняла надто багато переселенців.

Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження агентства STEM.

Попри втому від українських біженців, значна частина чехів досі підтримує їхнє перебування: 52% опитаних виступають за надання притулку, а 31% вбачають у них користь для держави.

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«Якщо економічна ситуація погіршиться, співіснування з українцями може суттєво ускладнитися», — зазначив аналітик STEM Їржі Таборський.

За його словами, негативне ставлення до мігрантів безпосередньо пов’язане з економічними труднощами.

Дослідження також показало, що 40% жителів Чехії хоча й не мають претензій до українців, але втомилися від їхньої присутності. Крім того, 60% респондентів помилково вважають, що українські біженці отримують від держави більше, ніж віддають у вигляді податків.

Наразі Чехія надає тимчасовий захист приблизно 373 700 громадянам України — це третій за величиною показник у Євросоюзі після Німеччини та Польщі. Проте в розрахунку на 1000 мешканців Чехія лідирує серед усіх країн ЄС із показником 34,3 біженця — за середньоєвропейського рівня 9,5.

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До слова, в середині липня Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року.

Окрім того, 30 липня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить українським біженцям залишатися у Сполучених Штатах до кінця війни.