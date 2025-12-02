У популярному районі Будапешта готують різкі зміни: що чекає туристів 2026 року

Будапешт / © hannaburlaka.com

У центрі Будапешта готуються до кардинальних змін: із 1 січня 2026 року в 6-му районі, відомому як Терезварош, повністю заборонять короткострокову оренду житла на кшталт Airbnb. Це рішення підтримав Верховний суд Угорщини, визнавши місцеві правила законними.

Про це повідомило видання The Sun.

Терезварош, де розташовані театри, Угорська державна опера та проспект Андраші, вже кілька років залишається одним із найпопулярніших туристичних районів столиці. Саме тут короткострокова оренда перетворилася на один із найдинамічніших сегментів ринку житла.

Мер округу Тамаш Шопроні наголошує, що у деяких будинках до половини квартир віддають під туристичні апартаменти. Через це місцевих мешканців витісняють із центру, а район втрачає свою автентичність. На його думку, без чітких обмежень центральні частини міста ризикують перетворитися на «Діснейленд» для туристів — з ресторанами, атракціонами й готелями, але без жодного постійного жителя.

Попит на такі помешкання у Будапешті за останні роки лише зростав. Від 2020 року їхня кількість збільшилася на 80%, і сьогодні туристичних апартаментів у місті навіть більше, ніж готельних номерів. Приблизно 40% гостей столиці обирають саме орендоване житло — це значно вище за середній показник по Європі, який становить 28%.

Уряд не виключає, що заборону можуть поширити й на інші райони. Водночас частина власників та рієлторів критикує таке рішення, побоюючись зростання цін на готелі та зменшення доходів. Попри спротив, влада наполягає, що регулювання є законним і необхідним для балансу інтересів міста та його мешканців.

Будапешт залишається одним із найпопулярніших напрямків серед туристів з Британії, Німеччини, Італії та США. У 2024 році Угорщина прийняла 18 мільйонів гостей, третина з яких відвідала столицю.

Схожі правила діють або готуються до впровадження й в інших країнах ЄС. Барселона планує повністю заборонити Airbnb до 2028 року, Севілья обмежує частку туристичних квартир 10% від житлового фонду в кожному районі, а на Майорці тимчасово припинили розгляд нових заявок. У Мадриді суд ухвалив рішення про видалення майже 5000 нелегальних оголошень про оренду.

