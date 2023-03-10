"У пориві гніву": жінка жорстоко вбила близьку подругу, завдавши їй 50 ударів молотком

В Ірландії 47-річна уродженка Латвії вбила свою 61-річну подругу, завдавши їй понад 50 ударів молотком, встановив місцевий суд.

Про моторошне вбивство пише Бі-бі-сі.

Людмилу Полетєлову знайшли мертвою у власному будинку в Лімаваді, в Північній Ірландії.

Суду повідомили, що обвинувачена й жертва були "близькими подругами" і що Полетєлова допомагала вбивці з житлом і грошима. Оголошуючи вирок, суддя зазначив, що "характер і тяжкість нападу" були значною обтяжливою обставиною під час скоєння злочину.

За словами старшого слідчого, Шведова "завдала подрузі множинних ударів по голові".

Син Людмили розповів у суді, що вбивство його матері тяжко вплинуло на сім'ю. "Її вбила близька подруга, яку вона запросила у свій дім", - сказав він.

Поліція описала жертву як "тиху, закриту жінку". Її також любили і поважали у місцевій громаді.

Записи камер відеоспостереження, надані слідчим, показали, що Світлана Шведова прибула до будинку жертви 20 квітня 2021 року і пішла майже за 12 годин з двома сумками.

На інших кадрах видно, як вона утилізувала одну з сумок. Звинувачення вважає, що в ній було знаряддя вбивства.

На допиті у поліції Шведова сказала, що у день вбивства вона випила з подругою 12 банок пива, але залишила її "цілою й неушкодженою".

Однак пізніше вона визнала свою провину і заявила, що "діяла у пориві гніву".

"Це не було навмисне вбивство. Воно було спонтанне. Все, що я можу сказати, це те, що я дуже шкодую", - сказала вона.

Суду повідомили, що Шведова має заборгованість за оренду житла у розмірі 900 фунтів стерлінгів (близько тисячі долларів), вона також заборгувала жертві 800 фунтів стерлінгів (близько 900 долларів). Наступного дня після вбивства вона заплатила понад 500 фунтів стерлінгів (близько 400 долларів) агенту з оренди житла, але її адвокат сказав, що гроші дав її син.

Раніше повідомлялося, що дівчина жорстоко вбила сусідку, щоб інсценувати власну смерть.

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