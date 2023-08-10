У порту Франції спалахнула величезна пожежа в зернових силосах: фото, відео

Пожежа перервала судноплавство на одному з найбільших експортних терміналів Франції.

У Франції в атлантичному порту Ла-Рошель 10 серпня спалахнула масштабна пожежа у зернових силосах, з якою борються 80 надзвичайників.

Про це повідомляє Reuters.

Як поінформувала місцева префектура, пожежа в порту Ла-Рошель виникла на конвеєрі близько 8:00 за місцевим часом і поширилася на чотири силоси для зерна, якими керує компанія-оператор SICA Atlantique.

Працівники цієї та сусідніх компаній у терміналі були евакуйовані, ніхто не постраждав.

Як розповів представник SICA Atlantique, вогонь вдалося взяти під контроль, і він не охопив відсіки з зерном.

Пожежа у французькому порту Ла-Рошель 10 серпня / Скриншот

Пожежа у французькому порту Ла-Рошель 10 серпня / Скриншот

Пожежа у французькому порту Ла-Рошель 10 серпня / Скриншот

Причину пожежі наразі ще не встановлено. За попередніми даними, вона могла розпочатися через несправність конвеєрної стрічки для транспортування зерна, повідомляє видання France Bleu.

У Reuters звернули увагу, що Франція – найбільший виробник зерна в Євросоюзі. А зерновий термінал у Ла-Рошелі є важливим експортним пунктом.

У порту Франції горять зернові елеватори

Нагадаємо, 7 серпня біля великого комерційного порту Деріндже в Туреччині пролунав сильний вибух, який пошкодив 13 зернових елеваторів із 60 наявних. На той момент силоси були заповнені здебільшого пшеницею та невеликою кількістю ячменю. Причини вибуху в турецькому порту поки ще не встановлені.

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