В італійському порту стався вибух на російському танкері, що належить "тіньовому флоту": подробиці

Вибухи на танкері Seajewel, що сталися у порту Савони, спричинили пошкодження корпусу, але нафта не розлилася.

Ввечері 14 лютого в порту Савони (Італія) стався інцидент із російським танкером Seajewel, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це пише видання Fatto Quatidiano.

Повідомляється, що на танкері, який прибув з Алжиру, під час розпочатого процесу вивантаження нафти пролунали два вибухи. Пошкодження судна сталися нижче ватерлінії, проте нафта не розлилася, а члени екіпажу не постраждали.

Розслідування інциденту наразі триває. Прокуратура Савони розглядає кілька варіантів, зокрема технічну несправність танкера, можливе зіткнення або вибух боєприпасів. Характер пошкодження корпусу судна вказує на можливе застосування вибухівки. Відомо, що танкер Seajewel неодноразово здійснював перевезення нафти, яка підпадає під міжнародні санкції. Протягом 2024 року судно тричі забирало вантаж у Росії, після чого поверталося назад для завантаження нової партії.

Цей інцидент привернув увагу, оскільки танкер був частиною російського флоту, що працює в обхід міжнародних санкцій, і використовувався для перевезення підсанкційних вантажів. Наразі неясно, є цей вибух результатом зовнішнього саботажу чи технічної аварії. Розслідування триває, і вивчаються різні можливі сценарії розвитку подій.

Нагадаємо, в російському порту Усть-Луга неподалік Санкт-Петербурга зазнав аварії і тоне танкер. Попередньо судно перевозило 130 тисяч тонн мазуту.

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