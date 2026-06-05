Вибух в порту Румунії / © скриншот

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У румунському порту Констанца 5 червня стався вибух морського безпілотника, після чого влада активувала Червоний план втручання. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомило видання Digi24.

Об’єкт виявили близько 05:00 у районі причалів №77-78 порту Констанца, де розташована штаб-квартира Румунського агентства з порятунку людського життя на морі. За даними місцевих ЗМІ, морський безпілотник застряг у захисній дамбі за кілька сотень метрів від нафтового термінала.

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Після отримання повідомлення район оточили та взяли під охорону. За інформацією Міністерства національної оборони Румунії, близько 10:30 дрон самопідірвався. У відомстві зазначили, що йдеться про апарат «типу, який використовувався під час війни в Україні». Постраждалих внаслідок вибуху, за попередніми даними, немає.

Голова Департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії Раед Арафат повідомив, що після вибуху було активовано Червоний план втручання. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, пожежні розрахунки, бригади швидкої допомоги, спеціалізовані підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також авіацію.

Влада розіслала мешканцям повідомлення через систему Ro-Alert та рекомендувала залишити прибережну зону. Згодом було ухвалено рішення про евакуацію порту Констанца. Для обстеження узбережжя в повітря підняли гелікоптери SMURD і Black Hawk. За словами Арафата, фахівці перевіряють акваторію та узбережжя через ризик виявлення інших морських безпілотників.

Справу розслідує прокуратура при Апеляційному суді Констанци. Про інцидент уже поінформували прем’єр-міністра Румунії Іліє Болояна та президента Нікушора Дана.

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Тим часом, за інформацією джерел Digi24, у прибережній зоні Констанци нібито виявили ще чотири човни з вибухівкою. Офіційного підтвердження цієї інформації від румунської влади наразі немає.

Президент Румунії Нікушор Дан прокоментував інцидент та заявив, що дізнався про інцидент дорогою до Чорногорії на саміт ЄС — Західні Балкани. За його словами, правоохоронні та безпекові структури відреагували оперативно та евакуювали територію ще до вибуху безпілотника.

Глава держави зазначив, що наразі немає жодних ознак того, що внаслідок інциденту хтось постраждав. Водночас компетентні органи продовжують встановлювати обставини, за яких дрон опинився в порту Констанца, а також оцінюють можливі додаткові ризики.

Нікушор Дан наголосив, що це вже другий серйозний інцидент у сфері безпеки на румунському узбережжі цього тижня після виявлення морської міни між населеними пунктами Вама-Веке та 2 Май.

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«За умови військового конфлікту на кордоні очевидно, що середовище безпеки, в якому ми опинилися, є делікатним, тому ми будемо зберігати високий рівень пильності. Такі особливо серйозні ситуації є прямими наслідками агресивної війни, розпочатої Росією проти України. Як держава-член НАТО з виходом до Чорного моря, ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими союзниками та вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту громадян та національних інтересів», — зазначив президент Румунії.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час чергової атаки РФ на Україну російський безпілотник влучив у житловий будинок у румунському місті Галац.

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