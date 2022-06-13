У порту Судану затонуло судно із майже 16 тисячами жертовних овець на борту

Причиною катастрофи, внаслідок якої в Червоному морі загинули тисячі тварин, стало перевантаження судна.
У суданському порту Суакін, що на узбережжі Червоного моря, затонуло судно з вівцями. Тварин мали доставити до Саудівської Аравії напередодні мусульманського свята жертвопринесення Ід аль-Адха.
Про це 12 червня повідомив телеканал Sky News Arabia.
“Судно BADR 1, на якому перебувало 15 800 овець для відправлення до Саудівської Аравії, затонуло біля пристані. Екіпаж врятувався”, - йдеться у повідомленні.
Причиною інциденту стало перевантаження. Максимальний тоннаж було розраховано на 12 тисяч тварин.
Влада порту заявила про серйозну екологічну загрозу для Червоного моря через масову загибель худоби.
Нагадаємо, раніше дизельний танкер із 750 тоннами палива затонув в затоці Габес біля південно-східного узбережжя Тунісу.
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