У порту Судану затонуло судно із майже 16 тисячами жертовних овець на борту

У порту Судану затонуло судно із майже 16 тисячами жертовних овець на борту

Причиною катастрофи, внаслідок якої в Червоному морі загинули тисячі тварин, стало перевантаження судна.

У суданському порту Суакін, що на узбережжі Червоного моря, затонуло судно з вівцями. Тварин мали доставити до Саудівської Аравії напередодні мусульманського свята жертвопринесення Ід аль-Адха.

Про це 12 червня повідомив телеканал Sky News Arabia.

“Судно BADR 1, на якому перебувало 15 800 овець для відправлення до Саудівської Аравії, затонуло біля пристані. Екіпаж врятувався”, - йдеться у повідомленні.

Причиною інциденту стало перевантаження. Максимальний тоннаж було розраховано на 12 тисяч тварин.

Влада порту заявила про серйозну екологічну загрозу для Червоного моря через масову загибель худоби.

Нагадаємо, раніше ​​дизельний танкер із 750 тоннами палива затонув в затоці Габес біля південно-східного узбережжя Тунісу.

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