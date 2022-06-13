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У порту Судану затонуло судно із майже 16 тисячами жертовних овець на борту

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У порту Судану затонуло судно із майже 16 тисячами жертовних овець на борту

Фото: Associated Press

Причиною катастрофи, внаслідок якої в Червоному морі загинули тисячі тварин, стало перевантаження судна.

У суданському порту Суакін, що на узбережжі Червоного моря, затонуло судно з вівцями. Тварин мали доставити до Саудівської Аравії напередодні мусульманського свята жертвопринесення Ід аль-Адха.

Про це 12 червня повідомив телеканал Sky News Arabia.

“Судно BADR 1, на якому перебувало 15 800 овець для відправлення до Саудівської Аравії, затонуло біля пристані. Екіпаж врятувався”, - йдеться у повідомленні.

Причиною інциденту стало перевантаження. Максимальний тоннаж було розраховано на 12 тисяч тварин. 

Влада порту заявила про серйозну екологічну загрозу для Червоного моря через масову загибель худоби.

Нагадаємо, раніше  ​​дизельний танкер із 750 тоннами палива затонув в затоці Габес біля південно-східного узбережжя Тунісу.

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