У Португалії побоюються нової хвилі коронавірусу через штам "Дельта"

У Лісабоні і його околицях штам "Дельта" став домінуючим.

У Португалії стурбовані через можливість четвертої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта", на який в останні дні припадає 60% нових випадків зараження в країні.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телерадіокомпанію RTP.

У Лісабоні і його околицях штам "Дельта" став панівним, і влада країни намагається не допустити його поширення в інших частинах Португалії. До столиці заборонено було приїжджати жителям інших регіонів Португалії, а лісабонцям — залишати її. Обмеження діяло два дні.

"Ми намагаємося затримати його поява в інших регіонах країни, щоб люди змогли захистити себе за допомогою вакцинації", — заявила глава МОЗ березня Теміду. Для того, щоб стримати поширення нового штаму, можуть знадобитися чергові обмежувальні заходи.

Лісабон на цей момент залишається єдиним містом країни, де все ще діють деякі обмежувальні заходи.

На півночі країни штам "Дельта" складає 15% від усіх нових зареєстрованих випадків.

Майже половина серед 10 млн жителів Португалії отримали як мінімум одну дозу вакцини, і трохи більше чверті громадян повністю вакциновані від COVID-19.

"Дельта"-штам продовжує мутувати. Раніше в індійському штаті Махараштра виявили різновид "Дельта плюс". Райони, де є цей варіант, заблокували, в країні вже зафіксували 22 випадки зараження. "Дельта плюс" відрізняється наявністю мутації, яка може знижувати активність сироватки та антитіл перехворіли та вакцинованих людей.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта"-варіанті вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації.

Як відзначають фахівці, "Дельта" скорочує час переходу від легкої симптоматики до важких форм захворювання і має підвищену заразністю.

Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта" : повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Як повідомлялося, спалахи підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше попередників, а також важче переноситься.

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