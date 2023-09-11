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У Португалії вулиці одного з міст затопили "річки" вина – відео

У Португалії вулиці одного з міст затопили "річки" вина – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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У Португалії вулиці одного з міст затопили "річки" вина – відео

Ріки вина на одній в вулиць португальського міста / Фото: скриншот

У португальському місті сталася аварія на винокурні.

У португальському місті Анадія вранці 10 вересня вулиці затопило вином – на заводі Destilaria Levira лопнули два резервуари.  

Про це пише місцеве видання JN. 

Влада міста побоюється, що літри вина потраплять у річку Сертіма і тоді ситуацію можна буде розцінювати як екологічну катастрофу. Втім, поки що стихійного лиха, швидше за все, вдалося уникнути, зазначили в уряді. 

З вулиць міста вже прибрали "ріки алкоголю", а працівники заводу очистили міські об'єкти, що постраждали

На даний момент економічні збитки місту та заводу поки не підрахували.

У Португалії "алкогольна річка" затопила вулиці міста

У Португалії "алкогольна річка" затопила вулиці міста

Нагадаємо, на Гаваях прокинувся один із найактивніших вулканів світу.

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Перегляди
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