У Португалії вулиці одного з міст затопили "річки" вина – відео

У португальському місті сталася аварія на винокурні.

У португальському місті Анадія вранці 10 вересня вулиці затопило вином – на заводі Destilaria Levira лопнули два резервуари.

Про це пише місцеве видання JN.

Влада міста побоюється, що літри вина потраплять у річку Сертіма і тоді ситуацію можна буде розцінювати як екологічну катастрофу. Втім, поки що стихійного лиха, швидше за все, вдалося уникнути, зазначили в уряді.

З вулиць міста вже прибрали "ріки алкоголю", а працівники заводу очистили міські об'єкти, що постраждали

На даний момент економічні збитки місту та заводу поки не підрахували.

У Португалії "алкогольна річка" затопила вулиці міста

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