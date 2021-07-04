У Португалії зафіксували рекордну за кілька місяців кількість нових заражень коронавірусом: подробиці

У Португалії зафіксували рекордну за кілька місяців кількість нових заражень коронавірусом: подробиці

Чотири особи померли за останню добу.

У Португалії за добу зареєстрували 2605 випадків зараження COVID-19, це найбільша кількість виявлених захворювань коронавірусом з лютого 20201.

Про це інформує RTP.

Більшу частину випадків виявили в Лісабоні та прилеглих містах, понад 500 випадків — в північній частині країни, зараження є ще в Алгарве, на Азорських островах і на Мадейрі.

Чотири людини померли за останню добу.

Всього з початку пандемії в країні виявили понад 887 тисяч заражених, померли понад 17 тисяч осіб.

Не виключено, що число заражених буде рости через різке поширення індійської мутації коронавірусу — штаму "Дельта". Зараз його виявляють у 70% нових випадків зараження.

На вихідних жителям заборонено залишати та в'їжджати в Лісабон і в 18 муніципалітетів, які входять в столичну зону.

У Лісабоні ресторани, кафе і кондитерські на вихідних працюють до 15:30 за місцевим часом, в будні дні — до 22:30. Усередині їх приміщень можуть перебувати тільки групи не більше чотирьох людини, а на верандах групи до шести осіб. Люди, які можуть працювати віддалено, повернулися до такого режим.

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