Повінь прорвала дамбу: головна автомагістраль обвалилась, міста йдуть під воду

Повені у Португалії / © Associated Press

У Португалії потужні зливи спричинили масштабні повені. Напередодні прорвало дамбу, що призвело до обвалу ділянки ключової автомагістралі країни.

Про це пише Reuters.

Через негоду з небезпечних районів евакуювали приблизно 3000 мешканців. Рятувальні служби працюють на місці та оцінюють наслідки стихії.

Одну з дамб на річці Мондего недалеко від міста Коїмбра було прорвано поруч з одним зі стовпів, що підтримують автомагістраль A1, яка з’єднує міста Лісабон і Порту, внаслідок чого на дорозі утворилося провалля, повідомила пані мер Коїмбри Ана Абрануша.

«Коїмбра та навколишні міста мають дуже серйозні проблеми через повені, деякі з них ізольовано. Ситуація є вкрай нестабільною», — сказала вона.

Повені у Португалії / © Associated Press

Влада Коїмбри розпорядилась провести попередню евакуацію близько 3 тисяч осіб, які найбільше ризикували постраждати від виходу річки з берегів.

Операція тривала у вівторок і середу, поліція проводила перевірки від дверей до дверей і доправляла мешканців автобусами до притулків.

Прем’єр-міністр Луїш Монтенегру раніше заявив, що влада «досягла межі своїх можливостей у боротьбі з цією водою».

Регіональний посадовець з питань цивільного захисту Карлос Таварес заявив, що дощі можуть призвести до «переповнення, руйнування дамб і подальшого затоплення» греблі Агієйра, розташованої за 35 км на північний схід від Коїмбри.

Повені у Португалії / © Associated Press

У центральній Португалії, на протилежному від Лісабона березі річки Тежу, влада евакуювала село Порту-Брандао через ризик зсувів. Близько 30 людей були евакуйовані зі своїх будинків після зсуву в сусідньому прибережному районі Капаріка.

Іспанія й Португалія потерпають від негоди через шторм «Леонардо»

Деякі частини південної Іспанії та Португалії зіткнулися з серйозними наслідками через зливові дощі, повені та зсуви грунту, спричинені штормом «Леонардо».

В Іспанії метеорологічне агентство AEMET оголосило в деяких частинах південного регіону Андалусія найвищий рівень тривоги через сильні дощі та попередило про повені та зсуви ґрунту.

Головний посадовець з надзвичайних ситуацій Андалусії Антоніо Санс заявив, що ситуація в сусідньому гірському муніципалітеті Грасалема є «дуже тривожною».

Близько 3500 людей було евакуйовано в Андалусії, а сотні військових спрямовано на допомогу рятувальним службам. Усі школи в Андалусії закриті. Закриті десятки доріг, скасовано автобусні рейси, майже повністю зупинено залізничне сполучення.

За прогнозами синоптиків, у центральних прибережних районах Португалії пориви вітру можуть сягати 95 км/год, а хвилі — до 11 метрів.

Збройні сили розгорнули до 3000 солдатів разом із підрозділами морської піхоти в районах, де є небезпека повеней. Погіршення погодних умов очікується протягом усього тижня.