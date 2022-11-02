У посадовців США виникли різні оцінки доповіді про розмови в Росії щодо застосування ядерної зброї – CNN

Деякі американські посадовці вважають, що відображені в доповіді розмови необов'язково свідчать про те, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Посадовці у США розійшлися в оцінках того, наскільки ймовірним є сценарій застосування Росією ядерної зброї у війні проти України, після того, як ознайомилися зі звітом розвідки про таку можливість.

Про це повідомляє CNN із посиланням на кілька ознайомлених із доповіддю джерел.

Зазначається, що доповідь Національної розвідувальної ради США не містить прямих розвідданих з високим ступенем надійності та є радше аналізом. Тому деякі посадовці у США вважають, що відображені в доповіді розмови могли бути вирвані з контексту та необов'язково свідчать про те, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Американські посадовці кажуть, що їхня держава досі не бачила жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї. Чиновники також не думають, що очільник Кремля брав участь в зазначених обговореннях.

Водночас інші знайомі з доповіддю представники адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на ці дані із занепокоєнням. Вони побоюються, що розчарування російських генералів провалами у війні проти України може перерости у відчай.

Окрім того, американські посадовці сумніваються щодо того, чи означає спроба анексії Росією територій України готовність вдатися до "більш екстремальних заходів" для захисту цих територій.

Про яку доповідь йдеться

Видання The New York Times повідомило із посиланням на американських високопосадовців, що російські військові високопосадовці нещодавно обговорювали, коли РФ може застосувати у війні проти України ядерну зброю.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував це повідомлення та назвав обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

У Білому домі повідомили 2 листопада, що не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Втім, там ставляться до цього питання серйозно, сказав офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

Мапа війни на 2 листопада: ситуація на Донбасі загострилася, росіяни активізували наступ

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