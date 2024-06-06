У посольстві РФ назвали французьких інструкторів в Україні "законною ціллю": в Парижі відреагували

Заяви російського представника не залишаться без відповіді.

У російському посольстві у Франції заявили, що французькі інструктори, які можуть бути направлені до України, стануть "законною ціллю" для російських загарбників.

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Про це заявив спікер російського посольства у Франції Олександр Макогонов, інформує BFMTV.

На французькому телебаченні він заявив, що якщо Франція відправить своїх інструкторів в Україну, щоб українські військовослужбовці могли "краще націлюватися і вбивати росіян", то такі французькі військові "стануть законною ціллю" для російських загарбників.

На цю заяву відреагував заступник спікера французького дипломатичного відомства Крістоф Лемуан, заявивши, що це "скандальні висловлювання, які не залишаться без наслідків".

Крім того, Лемуан підкреслив, що наразі у Парижі обговорюється відповідь на цю заяву представника РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський і Макрон проведуть переговори у Парижі 7 червня.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція відправить інструкторів до України, на що у Путіна зухвало відреагували.

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