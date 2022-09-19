У посольстві РФ в Латвії обурені вимогами до росіян під час перетину кордону: що потрібно зробити

Російські дипломати стверджують, що латвійські прикордонники вимагають від їхніх співвітчизників підписати заяву із засудженням дій російської влади.

У російському посольстві у Латвії поскаржилися на “обурливі вимоги” до росіяни під час перетину кордону.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на дипломатів.

Співрозмовники видання стверджують, що громадян РФ на кордоні з Латвією змушують підписати якусь заяву із засудженням дій російської влади.

"У разі відмови це зробити, як показує практика, у в'їзді можуть не тільки відмовити, але й занести їх до чорного списку", - зазначили в посольстві.

Як відомо, від опівночі 19 вересня Латвія, Естонія, Литва та Польща заборонили в'їзд російським туристам - навіть тим, які мають шенгенські візи, видані третіми державами.

У Таллінні пояснили, що ухвалили таке рішення як прикордонні держави ЄС “з метою охорони громадського порядку та безпеки”.

Винятки зроблено для росіян, які відвідують родичів, а також дипломатів, власників робочих та навчальних віз та працівників сфери міжнародних товарних та пасажирських перевезень. Крім того, як виняток на кордоні пропускатимуть людей з міркувань гуманітарного характеру, зокрема дисидентів, які уникають переслідувань від Кремля.

Нагадаємо, Грузія також посилила контроль на кордоні для росіян, які в'їжджають до країни.

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