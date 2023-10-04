У посольстві України в Римі підтвердили національність пасажирів апокаліптичного автобуса у Венеції - Sky News

Щонайменше 21 людина загинула, але є побоювання, що ця цифра може зрости.
Щонайменше 21 людина загинула після того, як автобус впав з висоти 30 метрів з естакади та загорівся поблизу Венеції на півночі Італії.
Про це пише Sky News.
Ще 18 людей отримали поранення під час аварії у вівторок увечері, причому італійська поліція підтвердила, що на борту були туристи «різних національностей».
Серед пасажирів було щонайменше двоє дітей, а український та німецький паспорти знайшли на місці події, повідомила влада.
"Кілька жертв були іноземцями, ми знайшли українські паспорти", - сказав мер Венеції Луїджі Бруньяро.
У посольстві України в Римі Sky News підтвердили наявність громадян, які були пасажирами автобуса.
Бруньяро описав цей інцидент як «жахливу трагедію», додавши: «Я негайно наказав місту оголосити жалобу в пам'ять про багатьох жертв, які були в розбитому автобусі.
Автобус впав біля залізничних колій після того, як з'їхав з дороги в районі Местре, який з'єднується з Венецією мостом.
Поліція повідомила, що автобус орендував для гостей кемпінг під назвою Camping Village Jolly у Маргері.
За даними Sky Italia, наразі з-під уламків було витягнуто 18 тіл після того, як автобус впав на 30 метрів (98 футів - ред.) на лінії електропередач і загорівся.
Причина аварії поки що невідома.
Оскільки рятувальні операції тривають, кількість загиблих може зрости.
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні сказала: «Я висловлюю свої глибокі співчуття, мої особисті та від усього уряду, у зв’язку з серйозною аварією, яка сталася в Местре.
«Мої думки з жертвами, їхніми родинами та друзями. Я перебуваю в тісному контакті з мером Луїджі Бруньяро та міністром (внутрішніх справ - ред.) Маттео П’янтедозі, щоб стежити за новинами про цю трагедію», - сказала вона.
За останні роки в Італії сталося кілька смертельних автобусних аварій.
У 2013 році 40 людей загинули, коли автобус з'їхав з віадука на півдні Італії в одній з найжахливіших ДТП країни.
Через чотири роки 16 людей в автобусі з угорськими студентами загинули в аварії поблизу міста Верона на півночі країни.
Раніше повідомлялося, що українці потрапили у смертельну ДТП в автобусі в Чорногорії.
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