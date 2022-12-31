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У посольстві Японії відреагували на поранення свого журналіста у Києві

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У посольстві Японії відреагували на поранення свого журналіста у Києві

Фото: Facebook/Антон Геращенко

У дипломатичному представництві висловили обурення з приводу ракетної атаки Росії.

У посольстві Японії в Україні обурені російськими ракетними ударами по Україні, які призвели до загибелі та поранення людей, зокрема японського журналіста.

Про це йдеться у повідомленні дипломатичного представництва у Тwitter.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні у переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Києві у суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки Росії постраждав журналіст з Японії Ватару Секіта. Він працює у виданні "Асахі Сімбун". Під час обстрілу російських терористів журналіст перебував у готелі, в який влучила ракета.

Нагадаємо, 31 грудня Російська Федерація масовано атакувала ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря. Внаслідок атаки у деяких областях немає елетропостачання. Є жертви та постраждалі.

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Дата публікації
Перегляди
6275
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