У посольстві Японії відреагували на поранення свого журналіста у Києві

У посольстві Японії в Україні обурені російськими ракетними ударами по Україні, які призвели до загибелі та поранення людей, зокрема японського журналіста.

Про це йдеться у повідомленні дипломатичного представництва у Тwitter.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні у переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, у Києві у суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки Росії постраждав журналіст з Японії Ватару Секіта. Він працює у виданні "Асахі Сімбун". Під час обстрілу російських терористів журналіст перебував у готелі, в який влучила ракета.

Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста. — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) December 31, 2022

Нагадаємо, 31 грудня Російська Федерація масовано атакувала ракетами українські міста. Найбільше постраждав Київ. Ракети запускали як комплекси наземного базування, так стратегічна авіація із Каспійського моря. Внаслідок атаки у деяких областях немає елетропостачання. Є жертви та постраждалі.

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