У повітря злетів склад ракет: у РНБО повідомили деталі масштабної "бавовни" у Тверській області РФ

Пожежа була настільки масштабна, що її видно за декілька сотнів метрів.
На складі в місті Торопець у Тверській області, на якому вночі 18 вересня виникла потужна пожежа, зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко.
"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23", - йдеться у його дописі.
Нагадаємо, у ніч на 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БПЛА атаковували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь та чорний дим було видно за декілька сотнів метрів. 2018 року у місті збудували арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.