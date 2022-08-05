У Повітряних силах прокоментували інформацію про нібито передавання ЗСУ Північною Македонією літаків Су-25

Повітряні сили ЗСУ поки не підтвердили поширену у ЗМІ інформацію про передавання Україні Північною Македонією штурмовиків Су-25.

Речник відомства зауважив, що поки вони не мають офіційного підтвердження про передавання штурмовиків Су-25 ні від Північної Македонії, ні від Міністерства оборони України.

Цю інформацію прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у п'ятницю, 5 серпня.

"Ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел ні Північної Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передавання цих літаків. Це з'явилося в пресі, а у нас завжди люди надійні, біжать попереду потяга, завжди хочуть бути першими, висвітлювати ці події. Поки що ми такої інформації не оприлюднювали, не маємо", - заявив Ігнат.

Нагадаємо, 4 серпня місцеві видання Північної Македонії повідомили, що їхня країна нібито передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва 2001 року.

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