У Повітряних силах заявили, що у РФ 14 бортів Ту-95 рухаються на пускові рубежі

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Росії з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області, у повітря піднялась 14 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

Військові заявили, що рухаються на пускові рубежі у південно-східному напрямку.

"Про зміну обстановки повідомимо додатково! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — зазначили Повітряні сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт пояснив, коли РФ може завдати нового масованого удару.

Крім того, ми раніше інформували, чому РФ завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі саме навесні.

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