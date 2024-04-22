У поїздах Німеччини з'являться двомісні купе "для поцілунків" – фото

Deutsche Bahn наразі тестує такі купе на групах пасажирів.

Найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn анонсував введення у поїздах двомісних купе "для поцілунків".

Про це пише BILD.

Зараз у швидкісних міжміських поїздах Німеччини (Intercity-Express, ICE) здебільшого або загальні вагони із сидіннями, або купе на шість крісел. Цього тижня Deutsche Bahn анонсувала введення в ICE нових закритих двомісних купе довжиною 2 метри та шириною 70 см.

Оглядач BILD Буркхард Уленбройх називає їх "купе для поцілунків" та "ICE-революцією".

Deutsche Bahn анонсував введення у поїздах двомісних купе "для поцілунків" / Фото: The Bild

"Наразі ми розробляємо нові концепції купе для ICE у співвідношенні 1:1. Вони дадуть змогу проводити приватні та конфіденційні розмови в спокійній обстановці. Наразі ми тестуємо такі купе на групах пасажирів", - розповів подробиці член правління Deutsche Bahn Міхаель Петерсон.

У компанії поки не називають якихось певних термінів появи нових купе, а також їхньої офіційної назви.

Нагадаємо, у Німеччині спалахнув скандал – євродепутата з німецької політичної партії підозрюють у причетності до Кремля.

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