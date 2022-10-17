У позашлюбної доньки Шойгу виявили литовське громадянство — ЗМІ

Колишня коханка міністра оборони Росії Сергія Шойгу та мати двох його позашлюбних дітей намагається отримати притулок у Литві.

Литовські розслідувачі дізналися, що позашлюбна донька міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його колишньої коханки Олени Шабунової ще у 2019 році отримала громадянство Литви.

Про це пише у своєму розслідуванні видання LRT.

За інформацією журналістів, у міністра оборони Росії Сергія Шойгу від його колишньої дівчини Олени Шебунової було двоє позашлюбних дітей – син і донька. Після того, як у 2017 році вона вийшла заміж за литовського бізнесмена Адольфоса Камінскаса, екскоханка російського міністра отримала дозвіл на тимчасове проживання у Литві.

У 2019 році Шебунова взяла прізвище свого чоловіка і стала Оленою Камінскас, водночас литовський бізнесмен оформив батьківство над її позашлюбними дітьми, в результаті донька Шойгу стала громадянкою Литви.

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Вся ця інформація стала відомою після того, як Росія розв'язала війну в Україні і Департамент міграції скасував дозвіл на проживання Олени Камінскас в Литві через загрозу національній безпеці. Тепер жінка оскаржує це рішення в суді.

Литовець Адольфос Камінскас до одруження на Шабуновій був скромним бізнесменом, його компанія займалася продажем мопедів і запчастин до них. Але після одруження він швидко розбагатів.

Камінскас став власником російської компанії зі статутним капіталом в один мільйон рублів, а також інвестором компаній, які займаються багатомільйонними девелоперськими проектами в Литві.

За інформацією журналістів, литовський бізнесмен після вторгнення Росії в Україну Камінскас отримав російське громадянство та продав свої литовські активи.

Нагадаємо, донька заступника міністра оборони Росії Шойгу Олексія Криворучка має американське громадянство.

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