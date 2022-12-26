У пожежі після вибуху на аеродромі в російському Енгельсі загинули люди — соцмережі

У російському Енгельсі в районі аеродрому вночі пролунала повітряна тривога.

Місцеві жителі повідомляють, що був чути вибух.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За інформацією ЗМІ, площа пожежі після вибуху в Енгельсі сягнула 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули троє осіб. Ще четверо було госпіталізовано.

«Співробітники силових відомств перевіряють дані про пригоди на військових об'єктах в Енгельсі Саратовської області після появи в Telegram-каналах інформації про НС на аеродромі. Надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було, повідомив губернатор Саратівської області Роман Бусаргін», — зауважив пропагандистський ТАРС.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, що раніше у Балашисі Московської області РФ, 12 грудня спалахнула пожежа у торговому центрі "Стройпарк". Вогонь охопив площу 500 кв. м.

9 грудня спалахнула велика пожежа в торговому комплексі "Мега Хімки" на Ленінградському шосе біля кордону Москви та Московської області. Площа, яку охопила вогонь, становила 7 тис. кв. м.

17 грудня вже у Владивостоці горів склад кондитерської фабрики "Яшкіно" на площі близько 2 тис. кв. м.

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