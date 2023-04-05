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У "православних" в РФ істерика через Лавру: хочуть "спалювати українців, бо так по-християнськи"

У "православних" в РФ істерика через Лавру: хочуть "спалювати українців, бо так по-християнськи"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1433
Час на прочитання
2 хв
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У "православних" в РФ істерика через Лавру: хочуть "спалювати українців, бо так по-християнськи"

Кровожерливий прихильник РПЦ родом з Одеси.

Керівник "православного радіо" Євген Нікіфоров в етері пропагандистського каналу "Спас" запропонував спалювати та різати усіх громадян України. 

Про це він сказав 4 квітня в етері програми "Вечірній Спас". 

Кровожерливий чоловік на запитання ведучого, а "що має зробити Росія після виселення УПЦ МП з Лаври" заявив, що країна-агресорка повинна "живцем спалювати усіх громадян України"

"Це потрібно спалювати. Хтось скаже, що це не по-християнськи. Але це по-християнськи. Просто етика. Вони ж себе позиціонують, як язичники. Отримуйте, як язичники, по Старому заповіту. Як пророк, який різав горлянки. Із цими потрібно так само. Знищувати, без сумніву", - каже божевільний Нікіфоров. 

Зазначимо, що Нікіфоров є уродженцем Одеси, який 1980 року переїхав до Москви, звідки зараз підтримує та пропагує геноцид в Україні. 

Нагадаємо, Російська православна церква заступилася за намісника Києво-Печерської Лаври Павла, якому вручили підозру, зокрема, щодо статті про виправдання агресії Росії. Вони хочуть, щоб Україна відпустила скандального "Пашу-Мерседеса" на волю. 

Раніше Служба безпеки України, вранці, 1 квітня, о 7:30 оголосила підозру наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

Згодом Служба безпеки України оприлюднила розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебідя. У них намісник неодноразово ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій. Суд обрав запобіжний захід Лебідю - домашній арешт. 

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Дата публікації
Перегляди
1433
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