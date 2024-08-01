У Празі комуністи вийшли на акцію проти заходу Третьої штурмової (відео)

Чеські комуністи забул події "Празької весни" 1968 року і виступили проти українських захисників.

У Празі члени комуністичної партії Чехії організували акцію протесту під будівлею, де українські військові з Третьої штурмової бригади ЗСУ проводили свій захід.

Про це повідомили у "Комуністичній партії Чехії та Моравії".

Чеські комуністи цинічно назвали "Азов" "найгіршим прояв українського націоналізму".

У руках протестувальники тримали прапори СРСР, Чехії та Словаччини, а також плакати з гаслами проти "фашизму та неонацизму". Один з чоловіків був у футболці з портретом російського диктатора Володимира Путіна.

За даними "Радіо Свобода", військові 3 ОШБр були змушені змінити місце проведення заходу в Празі через погрози з боку чеських "ультралівих організацій".

Чехія: у Празі відбувся мітинг проти проведення заходу «Двіж», який організовує 3-тя окрема штурмова бригада у низці європейських міст.



Кілька десятків людей прийшли під театр, де була організована зустріч військових бригади з українцями та чехами. pic.twitter.com/lYfJakjNaN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 31, 2024

"Схожі ситуації відбулися в декількох європейських містах, зокрема Берліні, де мали відбутися зустрічі із українськими військовими, однак, зі слів організаторів, заходи були скасовані з міркувань безпеки", – пише "Радіо Свобода".

Раніше одна з депутаток Європарламенту Катержіна Конечна звернулася до міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, аби в Празі цей захід був скасований.

На що міністр закордонних справ Чехії відповів їй публічно: ;"Катержино, досить. Читаючи, я вагався, від якої країни вас обрали. Скоро будемо відзначати річницю окупації радянськими танками. Ті самі танки зараз убивають в Україні, і Путін хотів би, щоб їх було більше. Якщо хтось імітує нацистів, вбиваючи та викрадаючи дітей, то це Росія".

Нагадаємо, що захід Третьої штурмової відбувся в рамках "турне Європою" в Німеччині, Нідерландах і Бельгії, однак заходи були скасовані організаторами з міркувань безпеки.

Раніше президент Чехії приголомшив заявою про окупацію частини України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.