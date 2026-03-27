Російський дім у Празі / © Поліція Чехії

Будівлю Російського дому у столиці Чехії Празі закидали «коктейлями Молотова».

Про це 27 березня повідомив його очільник Ігор Гіренко пропагандистським росЗМІ. Він також додав, що “за щасливим збігом обставин, три з шести коктейлів Молотова не вибухнули”.

Чеська поліція повідомила, що вже розслідує напад, під час якого ввечері 26 березня хтось кинув кілька «коктейлів Молотова» у будівлю «Російського дому».

Невідомого шукають за підозрою «у завдаванні шкоди чужому майну», зазначили у поліції.

У поліції також показали фото будівлі після нападу. З огляду на оприлюднені світлини, у будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад.

Російський дім у Празі відкрили у 1971 році, установа належить агентству “Россотрудничество”. Із початком повномасштабної війни в України воно потрапило під європейські санкції. Усе через те, що замість культурної діяльності агентство систематично просувало прокремлівську пропаганду.

