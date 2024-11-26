У Празі спалахнула історична будівля: пожежники оголосили другий рівень тривоги

У столиці Чехії близько 15 години у вівторок, 26 листопада, почалася пожежа в історичній будівлі Національного театру. Загоряння почалося в роздягальні техперсоналу, після чого з вікна приміщення почав валити густий чорний дим.

Про це пише iDNES.cz.

"На місці працюють від 12 до 15 пожежних розрахунків, вони гасять пожежу із зовнішніх сходів. До 16:00 місце займання ще не було локалізовано, на місці проводиться перевірка. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", – повідомили журналісти.

Пожежники отримали повідомлення про пожежу близько 15:00 за місцевим часом. Пожежно-рятувальна служба Праги оголосила другий рівень небезпеки.

Представник Національного театру Томаш Станек повідомив журналістам, що пожежники перевіряють задимлене приміщення залу для глядачів театру. Усіх співробітників було евакуйовано з будівлі. На момент займання глядачів у театрі не було.

На момент публікації невідомо, чи вдалося пожежникам загасити спалах. Також поки що не повідомлялося про причину пожежі.

На прилеглих вулицях через гасіння пожежі було зупинено трамвайний рух. Також обмежено проїзд автотранспорту у найближчих кварталах.

У театрі повідомили, що пожежа не вплине на програму виступів, оскільки сьогодні і завтра заплановані лише репетиції. У четвер та п'ятницю у празькому Національному театрі відбудеться світова прем'єра балету "Шахерезада" у постановці Італо Мауро Бігонцетті.

Нагадаємо, в аеропорту Анталії спалахнув російський літак з пасажирами Потерпілих в результаті інциденту, за інформацією турецької влади, немає.

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