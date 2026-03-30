У Празі судять групу молодих українців: що вони накоїли

У Празі четверо українців постали перед судом за жорстоке викрадення жінки.

Українсько-чеська банда з п'яти осіб викрала дівчину та вимагала гроші

У Празі судять чотирьох українців за викрадення людини та масштабне пограбування.

Про це пише чеське видання Novinky.

У понеділок перед Муніципальним судом у Празі постала група з чотирьох українців та однієї чешки. Їм висунуто звинувачення в обмеженні особистої свободи та пограбуванні.

За словами прокурора, банда викрала та погрожувала вбивством 21-річну дівчину з обмеженою дієздатністю, за яку вимагали викуп понад чверть мільйона чеських крон (понад 400 тис. грн). Більшість обвинувачених зізналися у скоєному злочині. Від неї вони намагалися отримати загалом 260 000 крон, які вона нібито «відмила» через свій банківський рахунок.

Повідомляється, що на лаві підсудних опинилися:

  • Степан Поп,

  • Андріан Керечанин,

  • Андрій Бедей,

  • Михайло Федоранич

  • Марія-Анна Бочанова.

За словами правоохоронців, зловмисники виманили дівчину у машину і застосували психологічний тиск. Один з підозрюваниї бризнув потерпілій в обличчя перцевим спреєм, а інші нібито кричали на неї, що вона «товста брудна с*ка», «товста свиня», і питали, де гроші.

Потім дівчину посадили в машину та відвезли в інше місце. Там її знову обприскал перцевим спреєм в обличчя. Потім обвинувачені залишили жертву в закритій обприсканій машині.

Коли її нарешті випустили, підсудний Керечанин направив на неї пістолет і запитав, де гроші. Дівчина відповіла, що не знає, тому Керечанин почав стріляти навколо неї, щоб налякати. Потім Федоранич нібито підійшов до неї і сказав, що за кожну неправильну відповідь вона отримає перцевий балончик між очей.

Наступного дня після катувань група відвела жертву до її квартири, щоб вона переодягнулася в кращий одяг. Однак сусідка зорієнтувалась і замкнула дівчину разом з її «конвоїром» у кімнаті та викликала поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваних. Тепер кожному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що українці в Чехії дедалі частіше стають жертвами побиття та цькування просто через своє походження.

