У Празі тисячі людей вимагали відставки уряду: прем'єр-міністр заявив про "російський слід"

Під час багатотисячного мітингу в столиці Чехії промовці вимагали скасувати антиросійські санкції та припинити постачання зброї до України.

У суботу, 3 вересня, близько 70 тисяч людей зібралися на Вацлавській площі в Празі на тригодинну демонстрацію, вимагаючи відставки уряду Чехії та дострокових виборів. Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що демонстрацію скликали "сили, які сповідують проросійську орієнтацію".

Про це повідомляє чеське видання iDnes.

Співорганізатор заходу Їржі Гавел заявив, що метою демонстрації була вимога вирішити питання цін на енергоносії, особливо на електрику та газ, які, за його словами, вже цієї осені загрожують руйнуванням чеської економіки.

Організатори закликали уряд подати у відставку до 25 вересня та призначити дострокові вибори. В іншому випадку пригрозили оголосити загальнодержавний страйк.

Водночас представниця партії “Триколор” Зузана Маєрова-Заграднікова вимагала також скасувати антиросійські санкції, які “шкодять чеським бізнесменам”, та припинити постачання зброї в Україну. “Це не наша війна”, - заявила вона.

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Партію “Триколор” давно підозрюють у проросійській політиці, закидаючи їй тісні стосунки з Кремлем. Зокрема, центральний офіс партії розташований у Празі в приміщенні, яке належить російському бізнесменові.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що серйозно ставиться до занепокоєння людей, які прийшли на демонстрацію, і запевнив, що уряд “працює над рішеннями, які зменшать страх людей перед майбутнім”.

“Але ці рішення не полягають у тяжінні до путінської Росії, я не згоден із доповідачами в цьому", - сказав він, підкресливши, що розкол суспільства у Чехії є виявом гібридної війни, яку Росія веде у Європі.

За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, демонстрацію скликали "сили, які сповідують проросійську орієнтацію і суперечать інтересам Чехії”. При цьому він зауважив, що кожен має право висловлювати свою думку та її демонструвати.

Нагадаємо, раніше голови двох парламентських комітетів Чехії підтримали ідею заборонити в'їзд до Євросоюзу громадянам РФ.

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