У Празі тисячі людей вийшли на протести проти обов'язкової COVID-вакцинації

У Празі тисячі людей вийшли на протести проти обов'язкової COVID-вакцинації

Учасники маршу були без масок і, попри вимогу поліції, не дотримувалися правил соціального дистанціювання.

У Чеській Республіці в неділю, 12 грудня, кілька тисяч людей вийшли на вулиці Праги на знак протесту проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 для певних груп, зокрема людей від 60 років.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що учасники маршу були без масок і, попри вимогу поліції, не дотримувалися правил соціального дистанціювання. Одного з демонстрантів затримали.

Мітингувальники, які скандували: "Свободи!", заявили про порушення своїх конституційних прав. Вони наголосили, що не проти добровільної вакцинації, однак не погоджуються із рішенням про обов'язкове щеплення.

Раніше цього тижня чеський уряд видав наказ щодо примусової вакцинації громадян від 60 років і старше, а також медичного персоналу, поліцейських, пожежників і студентів-медиків. Рішення має набути чинності в березні.

Водночас ситуація ще може змінитися, оскільки наступного тижня в Чехії приведуть до присяги новий коаліційний уряд, який вже виступив проти запровадження мандату на вакцинацію. Зауважимо, що у Чехії вже повністю вакцинували від COVID-19 60,3% населення.

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