У Празі відкрилась міжнародна виставка про геноцидальну війну Росії проти України

Виставка Valka. Vyrobeno v Rusku | Автор: Фундація Пилипа Орлика

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У Празі 4 серпня відкрилась міжнародна виставка Valka. Vyrobeno v Rusku. Artefakty rusko-ukrajinské války (“Війна. Зроблено в Росії. Артефакти російсько-української війни”).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фундація Пилипа Орлика.

Виставка, організована Фундацією Пилипа Орлика спільно з Українським інститутом у Празі, представляє унікальну колекцію артефактів, що документують систематичні злочини Російської Федерації проти українського народу, починаючи з окупації Криму і частини Донецької та Луганської областей у 2014 році.

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Особлива увага приділена матеріальним свідченням геноцидальних дій росіян під час повномасштабного вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року.

Кожен експонат — це не просто предмет, а носій історії конкретної людини, родини чи громади, чиє життя назавжди змінила російська агресія. Уламки снарядів, що влучили в житлові будинки, дитячі іграшки з-під завалів, особисті речі загиблих цивільних — ці артефакти формують потужний наратив про масштаби трагедії та нелюдську жорстокість загарбників.

З української сторони виставку представили голова Фундації Пилипа Орлика, ініціатор проєкту Артем Миколайчук, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, який, нині очолює напрямок міжнародних відносин Фундації, голова Українського інституту у Празі, який став майданчиком для експозиції, Ростислав Прокопюк.

Серед почесних гостей з чеської сторони були присутні: голова Праги 1, Терезія Радомерська, яка наголосила на важливості збереження пам’яті про злочини агресора; координатор уряду Чехії з питань стратегічних комунікацій, Отакар Фолтин, який заявив про необхідність протидії російській дезінформації; провідний аналітик з питань безпеки, експерт з гібридних загроз Владімір Вотапек; міжнародний криміналіст, ексслідчий Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Владімір Дзуро; легенда чеського хокею, олімпійський чемпіон Домінік Гашек, який активно підтримує Україну; професор Петр Главачек.

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Миколайчук заявив: “Кожен з цих експонатів — це трагедія. Це чиєсь втрачене дитинство, зруйноване майно, загублене життя. І, на жаль, з кожним днем таких експонатів стає все більше. Ми показуємо світові не просто предмети — ми показуємо масштаб злочину, який відбувається прямо зараз, у XXI столітті, в центрі Європи”.

Як зауважив Єльченко, “ми надзвичайно вдячні за військову, гуманітарну й моральну допомогу, яку Чехія надає Україні, а також за підтримку наших громадян, що знайшли прихисток у вашій країні. Ця виставка — ще один крок до того, щоб світ не забув і не пробачив злочинів Росії”.

Представники чеського уряду вчергове підтвердили незмінність курсу на всебічну підтримку України.

Вони запевнили, що Чеська Республіка продовжить надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу, а також пообіцяли сприяти діяльності Фундації Пилипа Орлика та підтримувати її ініціативи на міжнародному рівні.

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Особливо важливим стало підкреслення готовності чеської сторони долучитися до документування воєнних злочинів та передачі зібраних матеріалів до міжнародних судових інстанцій, зауважили у фундації.

Важливою частиною заходу стала презентація глобальної ініціативи #unrussiaUN, спрямованої на виключення Росії з Організації Об’єднаних Націй. Усі присутні високопосадовці підписали відповідну петицію і взяли на себе зобов’язання поширювати цю ініціативу серед своїх партнерів по всьому світу.

Миколайчук закликав міжнародну спільноту до рішучих дій: “Виженіть Росію з ООН, ініціюйте нові пекельні санкції, поширюйте підтримку України на всі міжнародні установи. Кричіть за нас там, де ми не можемо. Бо кожен день зволікання — це нові жертви, нові зруйновані долі, нові артефакти для таких виставок”.

Виставка працюватиме в Празі протягом наступних трьох місяців. Планується організація екскурсій для школярів, студентів та представників дипломатичного корпусу. Також розглядається можливість створення віртуальної версії експозиції для максимально широкого охоплення міжнародної аудиторії.

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Фундація Пилипа Орлика вже веде переговори про організацію аналогічних виставок в інших європейських столицях, щоб якнайбільше людей побачили правду про російську агресію та її наслідки для українського народу.