У Празі визначилися з питанням літаків L-159 для України: яке рішення ухвалив уряд

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш / © Reuters

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Україна не отримає чеські легкі бойові літаки L-159, остаточно закривши питання їх можливого постачання.

Його слова цитує видання Idnes.

“Жодних L-159 немає і не буде. Це закрите питання”, – заявив Бабіш.

Очільник чеського уряду також різко розкритикував начальника Генерального штабу Збройних сил Чехії Карела Ржегку, який раніше публічно підтримував ідею передачі Україні чотирьох таких літаків. За словами генерала, це не зашкодило б обороноздатності країни, а самі літаки можна було б передати безоплатно.

Ржегка підтримував позицію президента Чехії Петра Павела, який раніше також заявляв про готовність передати L-159 Силам оборони України. Водночас начальник Генштабу утримався від коментарів щодо заяв прем’єра та міністра оборони, які виступили проти передачі або продажу цих літаків.

“Карелу Ржегці було б краще промовчати”, — заявив Бабіш, назвавши дискусію навколо можливих поставок L-159 Україні “штучною проблемою”.

За словами прем’єра, позиція начальника Генштабу суперечить заявам міністра оборони Яромира Зуни, який наголошував на необхідності збереження цих літаків для потреб чеської армії.

Президент Чехії Петро Павел уперше заговорив про можливу передачу L-159 Україні у травні 2023 року. Тоді передбачалося, що ці літаки можуть бути використані українськими військовими під час анонсованого контрнаступу.

L-159 ALCA – це багатоцільовий легкий бойовий літак чеського виробництва компанії Aero Vodochody, модернізована версія навчально-бойового літака L-39 Albatros. Він застосовується для безпосередньої авіаційної підтримки, штурмових і розвідувальних завдань, а також для протидії ударним безпілотникам.

Раніше повідомлялось, що після спецоперації “Павутина”, яку провела СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації РФ.