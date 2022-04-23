У Празі з’явилася вулиця Українських Героїв: посольству Росії змінили адресу (фото)

У столиці Чехії перейменували лише ту частину вулиці, де розташована російська дипломатична місія.

Посольство Росії в Празі відтепер розташоване на вулиці Українських Героїв. Відповідну вивіску було урочисто змонтовано у п'ятницю, 22 квітня на невеликій ділянці вулиці Коруновачної, яку для цього було офіційно перейменовано.

Про це повідомили в посольстві України у Чехії, опублікувавши відповідні фото.

Уже через місяць після повномасштабного вторгнення Росії до України міська рада Праги ухвалила рішення про перейменування частини вулиці, на якій розташоване посольство РФ.

Перейменування ділянки вулиці не завдало жодних клопотів мешканцям Праги.

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“У даній місцевості немає жодної фізичної особи, якій довелося б міняти ідентифікаційну картку, а також немає жодної юридичної особи, крім Російської Федерації”, – сказав виданню forum24 депутат міськради Ян Чабр.

Посольству Росії, щоб не виникло проблем з поштою, доведеться використовувати нову назву вулиці. Крім того, як адресу посольствл може вказати сусідню площу, названу на честь російського опозиційного лідера Бориса Нємцова, якого було вбито у Москві.

Також депутати схвалили присвоєння сусідньому мосту імені героя української війни Віталія Скакуна, який загинув 24 лютого в українському місті Херсон, де підірвав міст, щоб не допустити просування російських військ. Тепер міст з’єднує вулицю Коруновачну з новою вулицею Героїв України.

Як історично пов'язанні Чехія та Росія

Нагадаємо, у Чехії за публічне схвалення війни Росії проти України загрожує кримінальна відповідальність.

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