У президента Болгарії роз'яснили його скандальну заяву про "російський" Крим

У президента Болгарії роз'яснили його скандальну заяву про "російський" Крим

У пресслужбі президента Болгарії пояснили, що "з юридичного погляду Крим належить Україні, але на сьогодні де-факто контролюється РФ".

Пресслужба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію лідера держави щодо його слів про "російський" Крим, які він висловив під час теледебатів у рамках передвиборчої кампанії.

Заяву опублікувало державне агентство БГНЕС.

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У заяві йдеться, "з юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Однак, як підкреслив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радєв, наразі Крим перебуває під контролем РФ".

"Голова держави висловлював занепокоєння щодо цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", - наголошують у пресцентрі президента.

Також зазначають, що президент "неодноразово поділяв побоювання щодо можливої ​​ескалації напруженості в регіоні, і зокрема на сході України. Він закликав вжити відповідних заходів, аби зміцнити довіру та діалог для зменшення конфронтації та створення умов для мирного врегулювання конфлікту".

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