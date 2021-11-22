У президента Болгарії роз'яснили його скандальну заяву про "російський" Крим

У пресслужбі президента Болгарії пояснили, що "з юридичного погляду Крим належить Україні, але на сьогодні де-факто контролюється РФ".
Пресслужба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію лідера держави щодо його слів про "російський" Крим, які він висловив під час теледебатів у рамках передвиборчої кампанії.
Заяву опублікувало державне агентство БГНЕС.
У заяві йдеться, "з юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Однак, як підкреслив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радєв, наразі Крим перебуває під контролем РФ".
"Голова держави висловлював занепокоєння щодо цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", - наголошують у пресцентрі президента.
Також зазначають, що президент "неодноразово поділяв побоювання щодо можливої ескалації напруженості в регіоні, і зокрема на сході України. Він закликав вжити відповідних заходів, аби зміцнити довіру та діалог для зменшення конфронтації та створення умов для мирного врегулювання конфлікту".
Раніше:
- Днями Румен Радев назвав анексований Крим начебто "російською територією", а також заявив про, мовляв, "неефективність санкцій ЄС" проти Росії.
- Згодом в МЗС України вимагали від президента Болгарії спростування заяви про "російський Крим".
- Пізніше президент Болгарії підтвердив свої слова про "російський Крим" зауваживши, "драми немає. Є реалії в політиці".
- На ці слова відреагував очільник українського МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів президенту Болгарії: "драма – це якби Росія напала на Болгарію".
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