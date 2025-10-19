У прямому ефірі помер кандидат у президенти

Ернан Даміані. Фото: La Casa del Streaming

В Аргентині під час прямого ефіру політичних дебатів помер 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані.

Про це повідомляє Página.

Трагедія сталася саме під час випуску, коли Даміані виступав серед учасників. Згодом стало відомо, що причиною став інфаркт.

Чоловіка негайно доправили до лікарні, але медики констатували смерть.

Губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа висловив глибокий сум з приводу втрати, відзначивши його відданість громаді, активну громадську діяльність та незламні переконання.

