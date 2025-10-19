ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2496
Час на прочитання
1 хв

У прямому ефірі помер кандидат у президенти

Під час виступу політик раптово знепритомнів. Пізніше з’ясувалося, що у нього стався інфаркт.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ернан Даміані. Фото: La Casa del Streaming

Ернан Даміані. Фото: La Casa del Streaming

В Аргентині під час прямого ефіру політичних дебатів помер 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані.

Про це повідомляє Página.

Трагедія сталася саме під час випуску, коли Даміані виступав серед учасників. Згодом стало відомо, що причиною став інфаркт.

Чоловіка негайно доправили до лікарні, але медики констатували смерть.

Губернатор провінції Місьйонес Уго Паслаккуа висловив глибокий сум з приводу втрати, відзначивши його відданість громаді, активну громадську діяльність та незламні переконання.

Нагадаємо, в Аргентині похорон перетворився на справжній шок для рідних і друзів. 22-річний чоловік, якого всі вважали загиблим у ДТП, раптово з’явився живим і здоровим просто під час церемонії прощання.

Дата публікації
Кількість переглядів
2496
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie