У Придністров’ї біля російських складів з боєприпасами сталася стрілянина — ЗМІ

У невизнаній Придністровській Молдавській Республіці повідомляють про стрілянину поблизу російських складів з боєприпасами.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що жертв стрілянини немає.
Про це пишуть Новости Приднестровья.
"Повідомляється про стрілянину в районі складів біля села Колбасна. Жертв немає. З'ясовуємо подробиці", — йдеться в повідомленні.
Водночас російський Интерфакс зазначає, що йдеться саме про російські склади на Придністров’ї з озброєнням та боєприпасами.
Зазначимо, що росіяни хочуть змусити владу Придністров‘я вступити у війну з Україною, однак сама невизнана Придністровська Молдавська Республіка не бажає відкривати другий фронт і лише на словах підтримує Росію.
Тому Росія вдається до жорстоких провокацій на цій території. Так, зокрема, Путін готує ракетний удар по невизнаному Придністров'ю з жертвами серед мирного населення.
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