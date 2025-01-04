У Придністров'ї мешканцям порадили опалювати квартири дровами: у чому причина

У зв'язку з відсутністю газопостачання в "Придністров'ї", президент невизнаної республіки Вадим Красносельський порадив жителям використовувати дрова для обігріву.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, через відсутність газопостачання в республіці понад півтори тисячі багатоповерхових будинків і 72 тисячі приватних домогосподарств залишилися без газу, а також були відключені 150 котелень. Він зазначив, що хоча влада прагнула забезпечити повну газифікацію регіону, наразі згадують часи, коли будинки обігрівалися за допомогою печей.

Красносельський додав, що в багатьох приватних будинках збережені печі, які розконсервували та запалили. Він також наголосив, що "Придністров’я" багате на деревину, і дрова поки що є в наявності. Влада відкрила пункти продажу твердого палива в кожному районі, а для громадян, які не можуть самостійно забезпечити себе дровами, організована безкоштовна доставка.

Він розповів, що влада вже отримала понад 800 звернень про надання дров і вживає заходів для підтримки населення. Крім того, у республіці функціонують пункти обігріву для тих, хто потребує додаткової підтримки в цей складний період.

Нагадаємо, від 1 січня у Придністров'ї припинили подавання тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ та організацій, за винятком лікувальних закладів зі стаціонарними відділеннями.

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