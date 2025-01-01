У Придністров'ї припинили опалення та гаряче водопостачання через відсутність російського газу

Молдова також може відчути наслідки цієї ситуації, оскільки основним виробником електроенергії є Молдавська ГРЕС у Придністров’ї.

У Придністров’ї, окупованому Росією регіоні Молдови, з 1 січня припинили подачу тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ і організацій. Єдиним винятком стали лікувальні заклади зі стаціонарними відділеннями.

Як повідомили у "Тирастеплоенерго", причиною стало припинення транзиту російського газу через територію України та відмова Москви постачати ресурс іншими маршрутами.

“У зв’язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об’єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7:00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням”, – заявили у “Тирастеплоенерго”.

Мешканців закликали тепло одягатися, збиратися родинами в одній кімнаті, вішати ковдри на вікна та використовувати електрообігрівачі. При цьому було заборонено використовувати газові чи електричні плити для обігріву.

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Закриття транзитного маршруту російського газу через Україну 1 січня 2025 року унеможливило постачання до Придністров’я. Як зазначили у Міненерго Молдови, технічно можливо організувати постачання газу з Європи, але “найбільша проблема полягає в забезпеченні оплати за газ у Придністровському регіоні, оскільки населення там звикло до дуже низьких тарифів, які навіть близько не покривають реальну вартість газу”.

Молдова також може відчути наслідки цієї ситуації, оскільки основним виробником електроенергії є Молдавська ГРЕС у Придністров’ї. Станція використовувала російський газ, але наразі забезпечена запасами вугілля та мазуту. Водночас Кишинів створив газові резерви на кілька місяців і сподівається на підтримку Румунії у разі дефіциту електроенергії.

Придністров’я залишається під контролем російських військових із 1992 року, коли Росія окупувала регіон після військового конфлікту з Молдовою.