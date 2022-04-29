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У Придністров'ї російська пропаганда поширює брехню про загрозу з боку України – Генштаб ЗСУ

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У Придністров'ї російська пропаганда поширює брехню про загрозу з боку України – Генштаб ЗСУ

Associated Press

У невизнаному Придністров’ї прокремлівські засоби масової інформації поширюють інформацію про нібито загрозу населенню регіону з боку України.

Зокрема, пропагандисти стверджують про застосування українських безпілотників над складами боєприпасів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 29 квітня.

"У придністровському регіоні Республіки Молдова російська федерація продовжує розповсюджувати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України. Зокрема, поширюються повідомлення про черговий випадок застосування українських БПЛА над складами боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомляли, що Росія готує нові провокації – ракетні удари по території невизнаного Придністров'я, щоб звинуватити Україну в нападі на самопроголошену республіку.

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