У Придністров’ї російські окупанти розгонять фейки про постріли з боку України

У Придністров’ї російські окупанти розгонять фейки про постріли з боку України

У Придністров’ї, яке межує із Одещиною, росіяни намагаються розповсюдити фейки про нібито постріли з боку України.

Українські захисники наголошують, що таким чином ворог вишукує способи спровокувати збройні сутички в "проблемному регіоні".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Цинізму нелюдів немає меж: свої підступні плани із нанесення ударів по об’єктах інфраструктури, ворог вже не вперше намагається завчасно виправдати, звинувачуючи Збройні Сили України у розміщенні своїх командних пунктів в лікарнях, пологових, школах та інших соціально чуттєвих об’єктах", — кажуть українські військові.

Так, російське Міноборони на своєму офіційному ресурсі звинуватило українську владу в нібито розташуванні командного пункту ЗСУ в Одеській обласній лікарні.

"На подвір’ї (лікарні - ред.) хвора фантазія орків намалювала бронетехніку, артилерію і системи залпового вогню", — кажуть військові.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські війська, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. Можливі всі сценарії, і Україна до них готується. Росія розглядає Україну як плацдарм, щоб рухатися далі. Однак Україна - велика ціль, але проміжна.

Чи розглядає військово-політичне керівництво України можливого удару з боку Придністров'я – Михайло Подоляк

Читайте також: