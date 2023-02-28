У Придністров'ї розпочнуться військові збори: що це може означати

У так званому Придністров'ї, окупованому російськими загарбниками, через ризики ескалації від 1 березня розпочнуться військові збори.

Про це повідомило "Міністерство оборони невизнаної республіки", пишуть пропагандистські ЗМІ.

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"Миротворчий контингент Придністровської Молдавської Республіки продовжує прийом заявок на участь у чергових тримісячних зборах з 1 березня", - йдеться у повідомленні.

У "Міноборони республіки" повідомило, що "Київ нібито активізував підготовку до провокації із вторгненням у Придністров'я, яке планує здійснити у відповідь на нібито наступ російських сил звідти".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як росіяни можуть використати Придністров'я для загрози Молдові та Україні. За йго словами, від початку війни з території Придністров’я були постріли в бік України, росіяни прагнули спровокувати українців на цьому напрямку.

Після цього МЗС Росії повідомило, що Україна готує "провокації" на цій ділянці. Пізніше заявили, що ЗСУ "готуються" до вторгнення до Придністров’я. Українська влада це спростовує і називає фейком.

Черговий фейк: "Україна готує напад на Придністров'я" – Братчук

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