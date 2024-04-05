У Придністров’ї стався вибух на території “військової частини”: які наслідки (відео)

Інцидент стався у Рибницькому районі Молдови - за 6 км від кордону з Україною.
У п’ятницю, 5 квітня, на території так званої військової частини невизнаної “Придністровської Молдовської республіки” знову пролунав вибух.
Місцеві пропагандисти з телеканалу “Перший Придністровський” заявляють, що цей об’єкт зазнав атаки невідомого дрона і публікують відео польоту якогось безпілотника.
Внаслідок вибуху начебто пошкоджено радіолокаційну станцію.
"Ціллю стала радіолокаційна станція, яка зазнала незначних ушкоджень, але обійшлося без постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
На опублікованих фото можна побачити лише маленьку та неглибоку вирву у землі.
Інцидент стався у Рибницькому районі Молдови - за 6 км від кордону з Україною, але в так званому міністерстві оборони “ПМР” наразі не звинувачують українців.
Нагадаємо, 17 березня у Придністров'ї заявили про атаку на військову частину безпілотника, який начебто знищив вертоліт. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов назвав цю атаку "російською провокацією". Він наголошує, що Москва маніпулює в інформаційному просторі для нагнітання обстановки.
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