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У Придністров’ї вибухнув вертоліт на території військової частини армії РФ: відео

У Придністров’ї вибухнув вертоліт на території військової частини армії РФ: відео

Вибух вертольота на території військової частини у Придністров'ї / Фото: скриншот з відео

Місцеві сепаратисти стверджують, що причиною вибуху стала атака ударного дрона.

У неділю, 17 березня, у Придністров'ї заявили про атаку на військову частину російської армії, яка перебуває у цьому сепаратистському регіоні Молдови. 

Відповідне відео поширили російські Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно, що стався вибух вертольота, після якого почалася пожежа.

Представники так званої місцевої “влади” запевняють, що причиною інциденту був удар дрона-камікадзе. 

Повідомляється, що жертв внаслідок вибуху не було.

У Придністров’ї стався вибух вертольота на території військової частини

У Придністров’ї стався вибух вертольота на території військової частини

Нагадаємо, наприкінці лютого невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови.

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