У Придністров’ї вибухнув вертоліт на території військової частини армії РФ: відео

Місцеві сепаратисти стверджують, що причиною вибуху стала атака ударного дрона.
У неділю, 17 березня, у Придністров'ї заявили про атаку на військову частину російської армії, яка перебуває у цьому сепаратистському регіоні Молдови.
Відповідне відео поширили російські Telegram-канали.
На опублікованих кадрах видно, що стався вибух вертольота, після якого почалася пожежа.
Представники так званої місцевої “влади” запевняють, що причиною інциденту був удар дрона-камікадзе.
Повідомляється, що жертв внаслідок вибуху не було.
Нагадаємо, наприкінці лютого невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови.
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