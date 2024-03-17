У Придністров'ї заявили про атаку дрона по військовій частині: що кажуть ГУР і Молдова

У невизнаному Придністров’ї заявили про атаку дрона-камікадзе на їхню військову частину. ГУР стверджує, що це – російська провокація.

У невизноному Придністров'ї сьогодні, 17 березня, сепаратисти заявили про "приліт" по військовій частині. За їхніми словами, причиною вибуху стала атака ударного дрона. Жертв внаслідок удару немає.

Позиція Молдови

У молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що зв’язались з іншими держорганами Республіки Молдова, і після вивчення відеозображень та обміну інформацією заявили, що "даний інцидент є спробою викликати страх і паніку в регіоні".

"Військова техніка на знімках не працює вже кілька років. Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує напад на Придністровський регіон", – йдеться у повідомленні.

Що кажуть у ГУР

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" назвав атака дроном військової частини у Придністров'ї "російською провокацією".

Український Центр протидії дезінформації вважає, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї.

"Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки у РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру", - наголосили в центрі.

За даними Центру, росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі саме для нагнітання обстановки.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, як Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації Молдови.

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