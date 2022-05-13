У Придністров'ї заявили, що в нафтобазу і військкомат в Тирасполі кинули "коктейлі Молотова"

У Придністров'ї заявили, що в нафтобазу і військкомат в Тирасполі кинули "коктейлі Молотова"

Сьогодні вранці, 13 травня, в так званому міністерстві внутрішніх справ невизнаної "Придністровської Молдовської Республіки" заявили про спробу підпалу нафтобази і військкомату "коктейлями Молотова".

Хто саме намагався вчинити ці спроби підпалів в Тирасполі - невідомо.

Про це "МВС" Придністров'я повідомило на своєму каналі в Telegram.

Спочатку, нібито о 4:15 ранку біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік, кинув запалювальну суміш у бік об'єкта та втік. Внаслідок цього спалахнула трава, але вогонь швидко погасили.

Другий випадок підпалу вже війсккомату стався нібито через пів години. Невідомі кинули у будівлі дві пляшки із запалювальною сумішшю.

"Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна. Займання було оперативно ліквідовано охороною. Руйнувань та постраждалих на обох об'єктах немає", — йдеться у повідомленні.

"МВС ПМР"

Зазначається, що вилучені уламки пляшок із залишками запалювальної суміші передали на експертизу, а підозрювані нібито були на машині з іноземними номерами.

"Відомо, що іномарка пересувалася іноземними номерами. У "республіці" оголошено план "Перехоплення", проводяться заходи, створені задля встановлення місця перебування автомобіля", — повідомили в "МВС ПМР".

Раніше українська розвідка повідомила, що Росія спеціально нагнітає ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України. Через відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону, щоб розпорошити і відволікати сили української армії.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, президент РФ Володимир Путін має намір запровадити воєнний стан в Росії і розв'язати війну у Придністров'ї.

Також повідомлялось, що у Придністров’ї російські окупанти розганяють фейки про постріли з боку України. Окрім цього, російські військові привели у повну бойову готовність армію в невизнаному Придністров'ї.

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